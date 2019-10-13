Acılı anne hain saldırıyı anlattı: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra sivillere yönelik saldırılarını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda Suriyeli Omar ailesinin evi isabet aldı. 9 aylık oğullarını teröre şehit veren ve iki kızları da yaralanan aile, yaşadıkları şiddet ve korkuyu anlattı.

Havan mermisinin çocuklarının bulunduğu odaya isabet ettiğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı, toz duman içerisindeydi. Omar'ı odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

'ALLAH TÜRKLERDEN RAZI OLSUN'

Yaşadığı şokun etkisinde olduğu gözlenen Fatina Hadbe, "Allah Türklerden razı olsun, onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.