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Acılı anne hain saldırıyı anlattı: Oğlum Muhammed uyurken şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı sırasında YPG/PKK'lı teröristlerce atılan havan mermisinin isabet ettiği evde uyurken şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesi, saldırı anını anlattı.

Barış Pınarı Harekatı başladıktan sonra sivillere yönelik saldırılarını sürdüren YPG/PKK'lı teröristlerce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda Suriyeli Omar ailesinin evi isabet aldı. 9 aylık oğullarını teröre şehit veren ve iki kızları da yaralanan aile, yaşadıkları şiddet ve korkuyu anlattı.

Havan mermisinin çocuklarının bulunduğu odaya isabet ettiğini belirtirken gözyaşlarına hakim olamayan anne Fatina Hadbe, "Olay günü oğlum Muhammed Omar'ı uyutmuştum, kızlarım Hale ve Yasmin ise aynı odada oynuyordu. Bir anda havan mermisi geldi. Oda yıkılmıştı, toz duman içerisindeydi. Omar'ı odada gördüm yaralıydı. Yasmin ve Hale korku ile yan yana oturuyorlardı. Şu an tek dileğim yaralı olan çocuklarımın şifa bulması. Suriye temizlenip güvenli hale geldikten sonra tekrar orada yaşamak isterim" dedi.

'ALLAH TÜRKLERDEN RAZI OLSUN'

Yaşadığı şokun etkisinde olduğu gözlenen Fatina Hadbe, "Allah Türklerden razı olsun, onlar bizi hastaneye götürdü. Bu süreçte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Psikososyal destek ekibi sürekli yanımızdaydı. Bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.

'EVİN İÇİNDE DUMAN VE ATEŞ VARDI'

Baba Muhammed Hani ise teröristlerce atılan 2 havan mermisinin evlerine isabet etmesi ile oğlunun şehit olduğunu, 2 kızının ise yaralandığını belirterek, "Evde yıkımlar oldu dumanlar yükselmeye başladı. Patlama üzerine odaya koştum, çocuklarım yaralı bir şekilde yerdeydi. Omar ağır bir durumdaydı. Evin içinde duman ve ateş vardı. Kızlarımdan Yasmin'nin durumunun iyi olduğunu yetkililerden öğrendik. Hale'nin durumu biraz kritik. İnşallah bir an önce sağlıklarına kavuşurlar" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AİLEYLE GÖRÜŞTÜ

Muhammed Hani, olaydan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştuklarını da belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Omar'ın kanının yerde kalmayacağını' dile getirdi" dedi.

'AİLENİN YAŞADIĞI BU AĞIR TRAVMAYI ATLATMALARI İÇİN DESTEK OLUYORUZ'

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici, 9 aylık Muhammed Omar'ın şehit edilmesi ve 2 ablasının yaralanmasının ardından Bakanlık olarak aileye devletin tüm imkanlarını sunarak destek verdiğini söyledi. Bilici, "Ailenin yaşadığı bu ağır travmayı atlatmaları, hayata tutunabilmeleri için kendilerine bütün gücümüz ile destek olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da Bakanlık olarak, devlet olarak ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Muhammed'in hayatını kaybettiği hain saldırıda, yaralanan ablaları Hale ve Yasmin'nin tedavisi Şanlıurfa Eyyubiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

(DHA)

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Barış Pınarı Harekatı şehit Akçakale havan saldırısı

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