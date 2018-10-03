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Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 22:38 | Son Güncelleme

TV 8 kanalını satın alarak medya patronu olan Acun Ilıcalı, katıldığı programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili soruya cevap vererek, "Cumhurbaşkanımızı gerçekten çok severim. Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı desek ben bir şey bulamıyorum" dedi.

Medya patronu Acun Ilıcalı, bir programda kensine yöneltilen 'Recep Tayyip Erdoğan'a yakın olmanın ya da görünmenin avantajını gördünüz mü?' sorusuna açık yüreklilikle cevap verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZA YAKIN OLMANIN AVANTAJINI GÖRMEDİM"

Acun Ilıcalı canlı yayında Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili soruya cevap vererek, "Cumhurbaşkanımıza yakın olmanın dezavantajını gördüm ama avantajını gördünüz mü sorusuna gelecek olursak, görmedim. Ama bunu avantaj ya da dezavantaj olsun diye yapmadım. Benim Cumhurbaşkanımıza karşı olan duygularım insani duygular ve ben bu insani duyguların içine veya dostluklarımın içine bir çıkarımı sokmadım. Zaten bu konuyla ilgili dikkatli değerlendirirsek. Cumhurbaşkanımızı gerçekten çok severim. Çok taktir ediyorum. Baktığımız zaman Cumhurbaşkanımızı seviyor olmanın bana kazandırdığı bir şey var mı desek, ben bir şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

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"AÇIK YÜREKLİLİKLE KONUŞAN NADİR İNSANLARDANIM"

Sözlerine şu şekilde devam eden Ilıcalı, "TRT ile iş yapmıyorum. Hiçbir şekilde avantaj elde etiğim bir şey hatırlamıyorum. RTÜK'ten desek en çok ceza alanlardan biriyiz. Baktığınız zaman bir avantaj değil. Dez avantaj diyorsanız ülkemizde bir gerilim var. Bu konuda eleştiriler de duyuyorum. Ama burada şu çizgiyi ayırmak istiyorum. Ben hayatımın hiçbir döneminde AK Partiliyim demedim. Oyunu kime verdiniz dediklerinizde ise bunu açık yüreklilikle söyledim. Bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım. Kariyeri yüksek seviyelerde olup bu konuda açık yüreklilik ile konuşan nadir insanlardan biri olduğumu düşünüyorum. Ben kariyerinin sıkıntılı günlerini yaşayışta Cumhurbaşkanımıza yakın görüneyim diyen insanlardan olmadım. Ben kendi işimde başarı sağladıktan sonra Cumhurbaşkanımızla ilgili olan duygularımı paylaşmış biriyim. Siyasi duruşum asla yok. Benimkisi insani bir ilişki. İnsani bir taktir bununda her zaman arkasındayım." ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tabi tabi.Hiç katkısı yok.Amcan Mustafa Ilıcalı Akp milletvekili olmasaydı sen hala muhabirdin.Muhabirlikten kısa sürede,neredeyse ışık hızıyla maddi manevi yükselişin üstün zekanla mı oldu?
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