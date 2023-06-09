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Acun Ilıcalı'dan Survivor eleme gecesinde olay itiraf: "İçimden bir canavar çıkabilir"

09.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor eleme gecesine Acun Ilıcalı'nın açıklamaları damga vurdu. Yusuf, Ertuğ, Osman Can ve Özgür'ün eleme potasında olduğu yarışmada adaya veda eden isim belli oldu. Acun Ilıcalı, Hasan Can'ın en az oyu alarak yarışmadan elendiğini açıkladı. Hasan Can'ın elenmesi üzerine duygularını dile getiren Acun Ilıcalı, Survivor'a ilişkin yaptığı açıklamada "Beni de aç bıraksanız ve bir hayat mücadelesi içinde olsam içimden canavar çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Survivor eleme gecesinde olay itiraf: "İçimden bir canavar çıkabilir"

Survivor'da dokunulmazlık oyunun sonunda yarı finale kalamayacak olan yarışmacı belli oldu. Adaya ve Survivor final hayallerine veda eden isim Osman Can oldu. Acun Ilıcalı, açıklamasında "Hanzade Survivor'a katılmıştı hatırlarsanız. O da bizde çalışmış bir yarışmacıydı. Bizde çalışmış olup ayrılarak Survivor'da yarışan 2. yarışmacı oldun. Ben seni çok iyi tanıdığım için öncelikle tüm seyircilerimize şunu söyleyeyim: Survivor'da bazı yarışmacılar bu zorluklar altında normal hayattaki görüntülerini sergileyemiyorlar." ifadelerini kullandı.

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ACUN ILICALI'NIN ESKİ ÇALIŞANI OSMAN CAN ADAYA VEDA ETTİ

Survivor'a veda eden Osman Can, elenmesi üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Benim için gerçekten çok güzel bir hikayeydi. Hayallerimi gerçekleştirdim ve son beşliye kaldım. Finale de kalmak isterdim ama olmadı kısmet değilmiş. Sadece finale kaldığım andaki ailemi görme hayali gerçekten beni ayakta tutuyordu. Ama kısmet olmadı, 2 gün sonra aileme kavuşacağım inşallah. Çok savaştım. Sakatlandım, çok zorlandım ama hiçbir zaman pes etmedim. Kalan arkadaşlarıma da finalde başarılar diliyorum."

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ACUN ILICALI'DAN SURVIVOR İTİRAFI

Öte yandan geceye damga vuran olaylardan biri de Acun Ilıcalı'nın itirafı oldu.

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Osman Can'ın elenmesi üzerine düşüncelerini aktaran Acun Ilıcalı, "Beni de aç bıraksanız ve bir hayat mücadelesi içerisinde olsam. Seyirciler sağ olsun hep sempatik yüzümüzü görüyorlar ama benim de içimden bir canavar çıkabilir. Senin için öyle demiyorum tabii ki. Sen hep arkadaşlarına yardım eden bir takım oyuncusu oldu. Kötü nedir bilmeyen, kıskançlık, haset bu duyguları hiç bilmeyen ve çalıştığımız süre boyunca bize mutluluktan başka bir şey vermeyen biri oldun. Ailenin payı bunda büyük. O güzel kalbin sayesinde buraya geldin. Daha güzel şeyleri de hak ediyorsun" ifadelerini kullandı.

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