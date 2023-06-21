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Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla'ya hediyesi ağızları açık bıraktı! Son model araba sosyal medyada gündem oldu

21.06.2023 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı, 19 yaşındaki kızı Leyla Ilıcalı'ya aldığı hediyeyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Kızına son model bir araba hediye eden Ilıcalı kızıyla trafiğe çıkıp o anları takipçileriyle paylaştı. Baba kız arasındaki diyalog ise herkesi duygulandırdı.

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla'ya hediyesi ağızları açık bıraktı! Son model araba sosyal medyada gündem oldu

Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz'la olan evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı'ya araba hediye etti. Ilıcalı sık sık kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bu defa 19 yaşındaki kızı Leyla'ya aldığı hediyeyle gündem olan Ilıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıktı. O anları 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Ilıcalı, kızına "Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?" diye sordu.

KIZININ CEVABI DUYGULANDIRDI

O esnada araç kullanan Leyla Ilıcalı'nın "Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil" cevabı Acun'u duygulandırdı.

acun leyla paylaşım

GEÇEN SENE LİSEDEN MEZUN OLDU

Acun Ilıcalı, geçen sene liseden mezun olan Leyla Ilıcalı'nın kep törenine katılmış, o anları da "Canım kızım ne çabuk büyüdün de mezuniyetini kutladık. Öğrenim hayatının babanın başaramadığı başarılarla dolu olacağından şüphem yok. Seni çok seviyorum" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

acun leyla

Acun Ilıcalı'nın; Banu Başbuğ ile evliliğinden 1, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı var.

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