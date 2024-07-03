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  4. Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! Fotoğrafı görenler o detaya takıldı

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! Fotoğrafı görenler o detaya takıldı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.07.2024 06:56
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Hem özel hayatı hem de yaptığı programlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı. Paylaşımda Ilıcalı'nın sözlerinden ziyade beyaz gömleği olay oldu.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı! Fotoğrafı görenler o detaya takıldı

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişkiyle uzun yıllar gündem olduktan sonra boşanıp yeni bir aşka yelken açtı. Aşk hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ile beraber.

Genç sevgilisinin kendisine çok iyi geldiğini her fırsatta dile getiren Ilıcalı'dan yeni paylaşım geldi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü kutladı ve paylaşıma da "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün.. Devamını biliyorsun zaten" notunu düştü.

Ilıcalı'nın paylaşımında ne pasta ne de not konuşuldu.

Ekran Alıntısı

BEYAZ GÖMLEK YORUMLARI

Her zaman siyah tarzıyla dikkat çeken Acun Ilıcalı'nın beyaz gömlek giymesi sosyal medyanın diline düştü.

Acun Ilıcalı'nın pozuna "Bismillah ilk defa farklı bi gömlek", "Beyaz gömlek yakışmış abi", "Abi hayret beyaz giymişsin", "Vay be Acun'a bunu yapan hayat bize neler yapar" yorumları yağdı.

Express


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Acun Ilıcalı
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