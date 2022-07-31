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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

29.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti verdikleri romantik pozlarla oldukça beğeni topladı. Çiftin verdiği pozlarda Ayça Çağla Altunkaya'nın giydiği şık elbise oldukça dikkat çekti. Bu fotoğrafları görenler Altunkaya'nın giydiği elbiseyi araştırmaya başladı. Eğer siz de Altunkaya'nın giydiği elbiseyi beğendiyseniz sıkı durun ve yazıyı okumaya devam edin çünkü modelin en güzel alternatiflerini derledik!

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Son günlerde Ayça Çağla Altunkaya'nın giydiği çiçeklerle bezenmiş mavi elbise, sosyal medyada çokça konuşulan konular arasında. Biz de Altunkaya'nın tarzını benimseyenler için birbirinden şık elbise modellerini listeledik. İşte, karşınızda Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesine alternatif olabilecek öneriler...

1. Rahatlığın en şık hâli: Koton Çiçekli Fırfırlı Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

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Listemizin ilk sırasında Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesi gibi tiril tiril bir model var! Koton Çiçekli Fırfırlı Elbise, baştan aşağıya süslenen floral desenleriyle stilinize yepyeni bir soluk getirir. Mini kesimiyle sizi çok daha etkileyici bir duruşa davet eder. Uzun kollu elbise, şık tasarımıyla görenleri kendine hayran bırakır. İnce ve yumuşak dokusuyla ferah bir deneyim sunarken cilt dostu %100 pamuklu kumaşıyla gün boyu üstün konfor vadeder. Siz de Koton Çiçekli Fırfırlı Elbise'yi beyaz sandalet ya da spor ayakkabılar ile tamamlayarak kusursuz kombinler oluşturabilirsiniz.

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2. Taptaze bir stilin tohumlarını atın: MyLace V Yaka Kolları Volanlı Kuşaklı Mini Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Bu model de mavi rengiyle Altunkaya'nın elbisesi gibi taptaze bir his yaratıyor! MyLace V Yaka Kolları Volanlı Kuşaklı Mini Elbise, çeşitli formdaki yaprak ve çiçek motifleriyle havalı bir tarzın öncüsü olur. V yakalı modeline eşlik eden düğmeleriyle şık bir görünüm sunar. Elbisenin volan detaylı kolları stilinize hareket kazandırır. Belinde yer alan kuşak ise tasarımını çarpıcı bir şekilde tamamlar. %100 viskon kumaştan üretilen model, gün boyu rahat etmenizi hedefler. Yaz aylarında hep üzerinizde taşımak isteyeceğiniz elbiseyi bağcıklarıyla bileklerinizi saran sandaletler ile günün her saati giyebilirsiniz.

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3. Romantik bir stilin kapılarını aralayan etkileyici bir model: XHAN Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Sıra geldi en az Ayşe Çağla Altunkaya'nın elbisesi kadar şık bir modele! XHAN Elbise, çiçek ve yaprak motifleri ile süslenen çarpıcı tasarımıyla elbise dolabınızın vazgeçilmez parçası olur. V yakalı ve uzun kollu modeli sayesinde kombinlerinize en iyi şekilde eşlik eder. Üzerinizdeki varlığını unutturan hafif tasarımıyla özgürlüğü bedeninize taşır. Esnek ve yumuşak dokusuyla rahat bir kullanım imkânı sağlar. Pamuklu kumaşıyla cildinizin gün boyu nefes almasına olanak tanır. Elbiseyi günlük rutinlerinizde giyebileceğiniz gibi arkadaş buluşmaları, yemek, parti gibi özel davetlerde de tercih edebilirsiniz.

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4. Göz kamaştıran havalı bir stil için: şems fashion Şifon Kumaş Astarlı Kat Kat Mini Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Altunkaya'nın elbisesine alternatif olabilecek farklı renkte bir model arıyorsanız sizi böyle alalım! şems fashion Şifon Kumaş Astarlı Kat Kat Mini Elbise, modern tasarımıyla iddialı bir tarzın mimarı olur. Minik floral desenleriyle şık bir görünüm vadeder. V yakasına eşlik eden slim fit modeliyle sizi çok daha etkileyici bir duruş ile buluşturur. Tasarımında şifon ve tül kumaş kullanılan elbisenin arkasında bulunan fermuar sayesinde modeli kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Siz de şems fashion Şifon Kumaş Astarlı Kat Kat Mini Elbise'yi topuklu ayakkabılar ve kol çantalarıyla kombinleyebilirsiniz.

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5. Parlak kumaşıyla tüm bakışlar sizin üzerinizde: 4Sisters Fashion Vatkalı Saten Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Ayşe Çağla Altunkaya'nın şık tarzına alternatif olabilecek bir model ile devam ediyoruz! 4Sisters Fashion Vatkalı Saten Elbise, floral desenler ile süslenen parlak kumaşıyla göz alıcı bir stil sunar. V şeklindeki degaje yaka ve eteğinde bulunan yırtmaç detayıyla beğeni kazanır. Kruvaze modeliyle girdiğiniz her ortamda hayranlık uyandırır. Bel kısmındaki kuşak ayrıntısı tasarımını havalı bir şekilde tamamlar. Yumuşak ve ince kumaş yapısıyla gün boyu konforlu bir deneyim vadeder. Saten Elbiseyi topuklu ayakkabı ve sevdiğiniz takılar ile tamamlayarak özel davetlerin yıldızı olabilirsiniz.

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6. Etkileyici bir stilin mimarı: Aobiono Yazlık Günlük Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

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Desenleri ve kesimiyle Altunkaya'nın elbisesine çok iyi bir alternatif arıyorsanız Aobiono Yazlık Günlük Elbise ile hemen tanışmalısınız! Baştan aşağıya minik çiçek desenleri ile süslenen model, size zarif ve şık bir tarzın müjdesini verir. V yakalı dekoltesi ve mini kesimiyle sizi daha iddialı gösterir. Tiril tiril ince kumaşıyla bedeninizi saran model, gün boyu süren huzurlu bir ayrıcalık sunar. Aobiono Yazlık Günlük Elbise'yi topuklu sandalet, hasır şapka, takı gibi aksesuarlarınız ile giyebilirsiniz. Günlük rutinlerinize en iyi şekilde eşlik edecek elbiseyi parti, kokteyl, buluşma, yemek gibi aktivitelerde de tercih edebilirsiniz.

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7. Şıklığınızı zirveye taşıyın: First Chance Collection Yırtmaçlı Günlük Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Sırada rengi ve desenleri Ayşe Çağla Altunkaya'nın tarzını yansıtacak harika bir önerimiz var! First Chance Collection Yırtmaçlı Günlük Elbise, yeşil ve mavi rengin hâkim olduğu floral desenleriyle süslenir. Gömlek yaka modeliyle etkileyici bir görünüm sunar. Tasarımını bel bölgesindeki minik pencere detayı ve çarpıcı yırtmacıyla tamamlar. %100 viskon kumaşı sayesinde gün boyu rahat bir şekilde hareket etmenize olanak tanır. İçinizi göstermeyen astarlı yapısı ile güvenli bir deneyim vadeder. Günlük rutinlerinizde ve özel davetlerde giyebileceğiniz elbiseyi topuklu ayakkabı ve el çantalarıyla kombinleyebilirsiniz.

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8. Tarzınızla fark yaratmak için: MONAMİSE Çiçek ve Yaprak Desenli Uzun Kollu Elbise

Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesini beğenenlere alternatif öneriler

Listemizde yer alan son tasarım, en az Altunkaya'nın elbisesi kadar etkileyici! MONAMİSE Çiçek ve Yaprak Desenli Uzun Kollu Elbise, irili ufaklı floral desenleriyle tarzınıza taze bir dokunuş yapar. Derin V yakasıyla etkileyici bir görünüm sunan tasarım, mini kesimiyle çok daha çekici bir duruş vadeder. İncecik viskon kumaşıyla üzerinizdeki varlığını hissettirmeden gün boyu konforlu bir deneyim sunar. Siz de uzun kollu elbiseyi hemen deneyerek kusursuz kombinlere imza atabilirsiniz. Bu şık tasarımı günlük rutinlerinizde ya da özel davetlerde giyebilirsiniz.

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Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya çiçekli elbise elbise modelleri
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