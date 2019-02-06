HABER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! Erdoğan kararnameyi imzaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 04:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mübaşirlerin genel idari hizmetler sınıfına geçirilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Her platformda taleplerini ileten ve ötedenberi bu düzenlemeyi bekleyen emektar mübaşirlerimize hayırlı olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! Erdoğan kararnameyi imzaladı!

Mübaşirlerin genel idari hizmetlere geçirilmesiyle ilgili talepler bir süredir Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e iletiliyordu. Bakan Gül'ün talimatıyla hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte Adalet Bakanı Gül tarafından mübaşirlere verilen söz de yerine getirilmiş oldu.

MAAŞ ARTIŞI DA OLACAK

Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan ve yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfına geçen mübaşir maaşlarında bulundukları kıdem ve derecelere göre değişen miktarlarda maaş artışı da olacak.

BAKAN MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Bakan Gül, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Düzenlemenin mübaşirlere hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, "Mübaşirlerimiz, mahkemelerin iş yükünü çekiyor, diğer adli personelimiz gibi büyük fedakarlıklara çalışıyor. Çalışmaları başından beri takip eden ve Kararname'yi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

"TÜM MÜBAŞİRLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Genel İdari Hizmetler sınıfı tüm mübaşirlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Gül söz konusu mesajlarının altına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ve bir grup mübaşirin de yer aldığı fotoğraf karesini de ekledi.


PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Feci ölüm! Cesedine ulaşmak saatler sürdü!Feci ölüm! Cesedine ulaşmak saatler sürdü!
Ölümden dönen Aref, bu kez hayat kurtardıÖlümden dönen Aref, bu kez hayat kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adalet bakanı abdülhamit gül mübaşir

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Fransa’da 24 saat grev ilan edildi

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

Taraftardan Cenk Tosun'a şok tepki!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Küçük Balan Dağı'nda feci ölüm! 60 metre yükseklikten yere çakıldı

Feci ölüm! Cesedine ulaşmak saatler sürdü!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü! Ailesi fenalık geçirdi!

6 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü!

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İstanbul'da

Yunanistan Başbakanı Çipras İstanbul'da

Devriye gezen polislere ateş açtılar! Ekipler alarma geçti!

Devriye gezen polislere ateş açtılar!

Binali Yıldırım'dan banliyö hattı ve Avrasya Tüneli açıklaması

Canlı yayında açıkladı: Ücret artışı olmayacak

ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.