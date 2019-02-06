Adalet Bakanı Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! Erdoğan kararnameyi imzaladı!

Mübaşirlerin genel idari hizmetlere geçirilmesiyle ilgili talepler bir süredir Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e iletiliyordu. Bakan Gül'ün talimatıyla hazırlanan çalışma Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanının imzalamasıyla birlikte Adalet Bakanı Gül tarafından mübaşirlere verilen söz de yerine getirilmiş oldu.

MAAŞ ARTIŞI DA OLACAK

Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan ve yeni düzenlemeyle genel idari hizmetler sınıfına geçen mübaşir maaşlarında bulundukları kıdem ve derecelere göre değişen miktarlarda maaş artışı da olacak.

BAKAN MÜJDEYİ SOSYAL MEDYADAN VERDİ

Bakan Gül, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi. Düzenlemenin mübaşirlere hayırlı olması temennisinde bulunan Gül, "Mübaşirlerimiz, mahkemelerin iş yükünü çekiyor, diğer adli personelimiz gibi büyük fedakarlıklara çalışıyor. Çalışmaları başından beri takip eden ve Kararname'yi onaylayan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

"TÜM MÜBAŞİRLERİMİZE HAYIRLI OLSUN"

Genel İdari Hizmetler sınıfı tüm mübaşirlerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Gül söz konusu mesajlarının altına Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlık Personel Genel Müdürü Mehmet Arı ve bir grup mübaşirin de yer aldığı fotoğraf karesini de ekledi.

Mübaşirlerimize ve adalet teşkilatımıza müjdeli bir haber vermek istiyorum. Adliyelerin iş yükünü omuzlayan mübaşirlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle genel idari hizmetler sınıfına geçiş yaptı. pic.twitter.com/gBgwu8xcn5 — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 5 Şubat 2019



