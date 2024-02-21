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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 'Başakşehir'de canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davası yeniden görülecek'

21.02.2024 01:15 | Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de İbrahim Keloğlan isimli kişi, sitede bulunan Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldürmüştü. Tepkilere yol açan olayda Keloğlan'a 1 yıl 3 ay ceza verilip hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sanık hakkında hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı yapılan itirazın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildiğini, davanın yeniden görüleceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu: 'Başakşehir'de canice öldürülen Eros isimli kedinin kamu davası yeniden görülecek'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Başakşehir'deki sitenin asansöründe "Eros" isimli kedinin öldürülmesinin ardından mahkemenin kararıyla ilgili açıklama yaptı.

"DAVA YENİDEN GÖRÜLECEKTİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir'de 'Eros' isimli kedinin canice öldürülmesi nedeniyle açılan kamu davasında sanık hakkında verilen hapis cezası hükmünün açıklanmasının geriye bırakılması kararına karşı Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz, Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilerek karar kaldırılmıştır. Dava, mahkemesince yeniden görülecektir."

Her canlının yaşam hakkının kutsal olduğunu vurgulayan Tunç, can dostlara yönelik her türlü kötü davranışın karşısında olmaya devam edeceklerini belirtti. Tunç, paylaşımında kedi "Eros"un fotoğrafına da yer verdi.
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NE OLMUŞTU?

Başakşehir’deki bir sitede 1 Ocak’ta meydana gelen olayda, İbrahim Keloğlan, Eros isimli kediyi dakikalarca döverek ölmesine neden olmuştu. Sanık Keloğlan hakkında Küçükçekmece 16. Asliye Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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Verilen ceza iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 3 aya düşürülüp hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. Verilen karara İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nden avukat Hafize Hilal Koçak itiraz etmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Yılmaz Tunç kedi
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