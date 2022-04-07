HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu?

07.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Mart ayında alınan başvuruların ardından bakanlık bünyesine toplam 12 bin 823 personel alınacak. İlan edilen personelin 3 katı kadar adaylar boy ve kilo ölçümüne alınacak.

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 12.823 personel alımı sonuçları belli oldu mu? Mart ayında Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları tamamlanmıştı. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sınav süreci başlayacak ve adaylar boy ile kilo ölçümüne çağrılacak. Peki; Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli zabıt kâtibi, mübaşir, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli personel alacak.

Bakan Bozdağ'ın paylaştığı tabloya göre, Adalet Bakanlığı adliyelerine 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, Bakanlık merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alınacak.

Adaylar 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre sözlü sınava alınacaklardır. Belirtilen günde sözlü sınavın bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecektir.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

1-17 Mart 2022 tarihlerinde alınan personel alımı başvurularla ilgili açıklama geldi.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da dahil edilecektir.) hesaplanarak boy ve kilo ölçümüne çağrılacaklar tespit edilecektir.

pgm.adalet.gov.tr adresinden yapılan açıklamada "Boy ve kilo ölçümüne girmeye hak kazananlar en geç 11 Nisan 2022 Pazartesi günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır." denildi.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının değerlendirilmesi ardından sınav süreci başlayacak. Başvuruları onaylananalar boy ve kilo ölçümüne çağırılacaklar.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...Bakkal, yaptıklarıyla çileden çıkardı, çocuklara para verip...
Özdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldiÖzdağ, "Adayımız Mansur Yavaş" demişti! CHP'den ilk açıklama geldi
Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'Son dakika: Putin'in imparatorluk planını ağzından kaçırdı! 'Ukrayna'dan sonra sırada Avrupa'nın o ülkesi var'
Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Bir il bu olayı konuşuyor! "Karım 74 kişiyle ilişkiye girdi"

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Tezgahtaki fiyatı gören şok olmuştu! Stokçuların oyunu yine ifşa oldu: Patates ve soğanda 'mecburi' indirim geliyor...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Nisa bebeği terk eden annenin detaylı ifadesi ortaya çıktı: 2 gün sonra...

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Hamit Egemen'den acı haber geldi

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Boşandığı eşiyle sorunlar yaşayan Midyeci Ahmet gözyaşları içinde isyan etti! 'Mezarı bile yok'

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

Polisi arayıp pizza siparişi verdi! Korkunç gerçek böyle anlaşıldı

İlginizi Çekebilir

Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

Etkisini anında gösteriyor: Bal ile fındığı karıştırın...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Kitabının adı olay yarattı! Suçlamaları reddetti ama...

Kitabının adı olay yarattı! Suçlamaları reddetti ama...

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.