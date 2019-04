Adana Büyükşehir Belediyesi’ne her gün haciz geliyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin borç yükü sebebiyle hareket edemediğini belirterek, “Müteahhitler, vadesi gelen 900 milyon lira borç nedeniyle son 10 gündür her gün haciz gönderiyor. Onları çağırıp konuşmamız gerekiyor” dedi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından oluşan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Nisan ayı ilk oturumunu gerçekleştirdi. Zeydan Karalar başkanlığında, 79 meclis üyesinin katılımıyla toplanan mecliste, mali tablo açıklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin 4 milyar lira, ASKİ’nin 923 milyon lira borcu nedeniyle her ay en az 60 milyon lira açık verdiğini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ’nin borç üretmeye devam ettiğini belirten Karalar, “Bundan böyle hepimizin elini taşın altına koyarak, en tasarrufi biçimde hizmet üretmesi gerekiyor. Bu bütçeyi hizmet yapabilir hale getirmeliyiz. İlçe belediyeleriyle birlikte hepimiz tasarruflar yapmalıyız” diye konuştu.

"Zor bir süreç ama aşacağız"

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne, müteahhitlere olan vadesi gelmiş 900 milyon lira borç nedeniyle her gün haciz geldiğini kaydeden Başkan Karalar, “Bu arkadaşlar telaş içerisinde. Onları çağıracağız ve konuşacağız. Böyle devam ederse biz kıpırdayamayız. Gelen paraya haciz geldiğinde bir şey yapamayız. Dolayısıyla eskisi gibi her talep karşılanmayabilir. Her belediye başkanıyla toplantı yapacağız. Bizden talepleri, ‘eskiden ne yapılıyordu, şimdi neler yapabiliriz, neleri yapmamak zorundayız?’ Yapmayacağız demiyorum asla. Hangi pozisyonda yapamayız onları konuşmamız gerekiyor. Zor bir süreç ama aşacağız. Adana dinamik bir kent. Umarım çok kısa sürede gelirleri artırırız” ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısında konuşmanın ardından, Meclis Katipleri ve Meclis Birinci-İkinci Başkan Vekili seçimlerine geçildi. Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li adayı Sevil Can ile MHP’li adayı Cemal Demirdağ 50 oy alarak meclis katibi seçildi. Meclis Birinci Başkan Vekilliği seçimlerinde ise Cumhur İttifakı’nın MHP’li adayı Mustafa Bayar 50 oy aldı. Cumhur İttifakı’nın AK Parti’li Meclis İkinci Başkan Vekili adayı Şule Özülkü Jaicks de 50 oy alarak göreve seçildi.