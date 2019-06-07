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Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana'da yol kenarında ölü olarak bulunan kişiye bir dolmuşun çarptığı belirlendi. Çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenince polise teslim olan dolmuş şoförü tutuklandı.

Adana'da çarptığı şahsın öldüğünü haberlerden öğrenen sürücü teslim oldu

Olay 6 Haziran Perşembe günü akşam, merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Buruk Caddesi’nde meydana geldi. Vatandaşlar yolun kenarında cansız halde yatan bir kişiyi görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan ismi öğrenilemeyen kişinin öldüğünü belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin üzerinde yapılan incelemede görünüş itibari ile sürtünme izleri olduğu, kafa kısmında çökme bulunduğu, ayağının birinin bilekten kırık olduğu, ayak bileği üzerinde lastik izi bulunduğunu tespit ederek trafik kazası sonucu öldüğünü değerlendirdi. Cinayet dedektifleri şahsa toplu taşıma aracının çarpmış olabileceğini de değerlendirerek, o güzergahtan geçen bütün toplu taşıma araçlarını inceleme altına alındı.

HABERLERDEN ÖĞRENDİ, TESLİM OLDU

Yapılan çalışmalar neticesinde olayın 01 J 0256 plaka dolmuş ile gerçekleştiği ve araç şoförünün Cumali K. olduğu tespit edildi. Polis zanlıyı yakalamak için birkaç adrese baskın yaptı. Bu arada, zanlının çarptığı kişinin öldüğünü haberlerden öğrendiği ve vicdan yaparak polis merkezine teslim olduğu öğrenildi. Cinayet ekipleri zanlıyı polis merkezinden alıp emniyete getirdi. Bu arada ölen şahsın da parmak izinden Ahmet Bayhan (37) olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası adana

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