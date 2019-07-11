Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana ve Mersin'de polis ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER



Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaptığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA-İHA



