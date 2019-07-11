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Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 07:20 | Son Güncelleme

Adana’da merkezli iki ilde terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda haklarında gözaltı kararı çıkarılan 8 kişi, gözaltına alındı.

Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü DHKP-C soruşturması kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Adana ve Mersin'de polis ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat timlerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Gözaltına alınan zanlıların, terör örgütü DHKP-C adına propaganda yaptığı öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA-İHA


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Anahtar Kelimeler:
adana DHKP-C terör operasyonu

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