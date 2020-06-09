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  4. Adana'da genç çift feci kazada hayatını kaybetti! Yeni aldıkları arabayla gezmeye çıkmışlardı...

Adana'da genç çift feci kazada hayatını kaybetti! Yeni aldıkları arabayla gezmeye çıkmışlardı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2020 07:15 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir gün önce yeni aldıkları otomobil ile gezmeye çıkan Çağrı (32) ve eşi Gizem Cesur, otomobilin TIR’ın altına girerek olay yerinde hayatlarını kaybettiler.

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan-Yumurtalık Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yumurtalık’tan Ceyhan’a istikametine seyir halindeki Çağrı Cesur yönetimindeki otomobil, Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu bağlantı kavşağından ana yola çıkan Rauf K.’nın kullandığı TIR’ın altına girdi.

GENÇ ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de araçta sıkışan çifti çıkartmak için çaba sarf etti. Uzun süren çaba sonunda çıkartılan çiftin öldüğü belirlenirken, TIR sürücüsü Rauf K. ise gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden genç çiftin cansız bedenleri, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

(İHA)

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