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Adana'da hareketli gece! Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı

20.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşinin kaldığı baba evini bastı. Olay sırasında kadın, KADES uygulamasından yardım istedi ve olay yerine gelen ekipler sayesinde kurtarıldı. Öte yandan kadının kardeşi ile evi basan adam arasında kavga yaşandı. Saldırgana pompalı tüfekle ateş açan adam, gözaltına alındığı sırada ise sigara içip gazetecilere tepki gösterdi.

Adana'da hareketli gece! Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı

Mahalleyi ayağa kaldıran olay, Sarıçam ilçesine bağlı Akkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.S., boşanma aşamasında olduğu eşi S.S.’nin kaldığı baba evini gelip saldırdı. Bu sırada S.S., Kadın Destek Uygulamasını (KADES) aracılığıyla yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sarıçam Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polisler sevk edildi.

S.S’nin kardeşi O.B., M.S’nin, üzerine araba sürdüğü esnada pompalı tüfekle ateş açtı. M.S., kullandığı otomobille apartmanın korkuluklarına çarptı. Ardından araçtan inen M.S. ile kendisine ateş açan O.B. arasında kavga yaşandı. Daha sonra M.S. tekrardan eve girmeye çalışıp, S.S.’ye saldırmak istedi.

Bu sırada olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, pompalı tüfekle ateş açan O.B’yi yakalayarak gözaltına aldı. Saldırgan koca ise polis araçların mahalleye giriş yaptığını görmesi üzerine olay yerinden yaya olarak kaçtı.

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Polis tarafından gözaltına alınan O.B., ekip aracına bindirildiği esnada basın mensuplarına küfür ederek saldırmak istedi.

Polis, saldırgan M.S’yi yakalama çalışmalarına devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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