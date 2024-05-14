HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Platonik aşık dehşeti! Aşkına karşılık vermeyince pusu kurup kurşun yağdırdı

Platonik aşık dehşeti! Aşkına karşılık vermeyince pusu kurup kurşun yağdırdı

14.05.2024 11:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden kan donduran bir kadın cinayeti haberi geldi. Mehmet Şah Yeşilova (50), platonik aşık olduğu Aylin Pekin'i (48) evinin önünde pusu kurup tabancayla öldürdü. Pekin'in, kendisine karşılıksız aşık olan ve kendisini rahatsız eden Yeşilova hakkında, polise şikayette bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Platonik aşık dehşeti! Aşkına karşılık vermeyince pusu kurup kurşun yağdırdı

Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin, iddiaya göre, kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu. Şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip, beklemeye başladı. Pekin'in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pekin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova'yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Polis, Aylin Pekin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada yeni başkan belli olduYargıtay'da düğüm çözüldü! 37. tur oylamada yeni başkan belli oldu
Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!Bahçeli'den sert tepki: Komplo devrede!
Ekspertize götürülen otomobilin airbaginden çıkan şaşkına çevirdiEkspertize götürülen otomobilin airbaginden çıkan şaşkına çevirdi
Anahtar Kelimeler:
cinayet
En Çok Okunan Haberler
IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

IBAN ile ödemelere ağır cezalar yolda!

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Ölen turistin külleri Marmaris’i karıştırdı! Ekipler harekete geçti

Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Cumhurbaşkanı adaylığı için isim verdi: Neden kadın olmasın!

Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Cinayet anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

Yer: Kocaeli! Yakayı ele verdi, elbise dolabından böyle çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.