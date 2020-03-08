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Adana'da kadınlar erkekleri 8 Mart mitinginden kovdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2020 15:06 | Son Güncelleme

Adana’da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle yapılan mitinge eşleriyle birlikte gelen erkekleri kadınlar kovdu.

Adana Kadın Platformu, "8 Mart Kadınlar Günü" nedeniyle Uğur Mumcu Meydanı’nda bir miting düzenledi. Mitinge bazı kadınlar kocalarıyla birlikte geldi.

'ERKEKLER MİTİNGİ TERK ETSİN' ANONSU

Buna tepki gösteren kadın görevli, "Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu nedenle alanda bulunan erkekler mitingi terk etsin" diye anons etti. Ancak erkekler alanı terk etmeyince bu anons üç kez tekrarlandı.

'BİZ SİZE DESTEK VERMEYE GELDİK, AYRIM YAPIYORSUNUZ'

Buna rağmen erkekler alanda oturmaya devam edince bu kez de Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen erkeklerin yanına gelerek, "Lütfen bugün kadınlar günü siz bize destek veriyorsunuz ama sizi alanın dışına alalım" dedi. Bu duruma tepki gösteren erkekler, "Biz size destek vermeye geldik. Bu ne demek burada siz ayrım yapıyorsunuz" diye tepki verip alanı terk etmek istedi. Bunun üzerine erkeklerin eşleri de kadınlar gününü kutlamayıp alanı kocalarıyla birlikte terk etti.

Tertip Komitesi Görevlisi Ülkü Gülşen, "Bugün kadınların günü erkekleri istemiyoruz, erkekleri evde istiyoruz. Evde ev işlerini yapsınlar eşlerini beklesinler. Bugün kadınların günü yani bizim günümüz" dedi.

Daha sonra alana yüzlerce kadın gelerek kutlamaya katıldı. Kadınlar halay çekip ellerindeki dövizlerle kadına şiddete tepki gösterdi.

(İHA)

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