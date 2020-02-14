Adana’da pamuk yağı fabrikasında yangın! Söndürülemiyor

Yangın, Perşembe günü saat 03.00 sıralarında Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi’nde bulunan pamuk yağı imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi.

Alevleri gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, pamuk balyalarının olduğu bölümde çıktığı tespit edilen yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçrama ihtimaline karşı olay yerine takviye itfaiye ekipleri gönderildi.

Fabrikada hasara neden olan yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması başlatıldı.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Gece saatlerinden itibaren soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada yangın yeniden başladı.

Pamukların istiflendiği alanda başlayan yangına, bölgedeki çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle Adana-Karataş kara yolu ulaşıma kapandı.

(AA)

