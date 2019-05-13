Adana'da polisin şehit edildiği saldırıyı organize eden Faruk Dursun yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2016 tarihinde Yüreğir’e bağlı Başak Mahallesi’nde bölücü terör örgütü PKK yandaşları, aralarında Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da bulunduğu HDP’li 9 milletvekilinin tutuklanmasını bahane edip Çukurova Caddesi’ni yaktıkları lastiklerle araç ve yaya trafiğine kapatıp korsan gösteri düzenledi. Polisin müdahalesi sonucu göstericiler, ara sokaklara kaçtı.

Karanlık bir sokaktan açılan ve sonradan ‘Saddam’ lakaplı Sedat Şimşek’in kullandığı ortaya çıkan silahtan çıkan 2 mermi, gösteriye müdahale eden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Yeli’nin vücuduna isabet etti. Ağır yaralanan Yeli, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit düştü. Olayla ilgili olarak da Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6’sı tutuklu 30 kişi hakkında dava açıldı.

Tam 3 yıl süren yargılamanın ardından 1 Mart 2019’da görülen karar duruşmasında Sedat Şimşek çifte ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl, olayın bir diğer organizatörü Zeki Binici ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kasten adam öldürme’ suçundan da 29 yıl hapis cezası aldı. Aynı davada yargılanan 14 sanığa 6 ay ile 25 yıl arasında değişen hapis cezası verilirken, diğer 14 sanık da beraat etti.