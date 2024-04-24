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  4. Türkiye'nin gururları olan otizmli Bingül kardeşler rekor kırıp 10 madalya kazanmışlardı... Bakan Tunç makamında ağırladı!

Türkiye'nin gururları olan otizmli Bingül kardeşler rekor kırıp 10 madalya kazanmışlardı... Bakan Tunç makamında ağırladı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.04.2024 14:15
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2004 doğumlu olan otizmli Bingül kardeşler Polonya'da düzenlenen Virtüs zihinsel engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası’nda 10 madalya birden kazanmıştı. Dört ay boyunca her gün 5 saat aralıksız şampiyonaya hazırlandıklarını ifade eden ve Türkiye'nin gurur kaynağı olan Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından ağırlandı.

Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşlerin başarısı memleketleri Tekirdağı aşarak dünyaya ulaştı. Kayağa olan ilgilerini büyük bir başarı hikayesine dönüştüren ikiz kardeşler hem azimleriyle örnek oldular hem de madalyalar alarak ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ettiler.

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8 MADALYALIK REKOR

2024 yılının Mart ayında Polonya'da düzenlenen Virtüs zihinsel engelliler Dünya ve Avrupa Kayak Şampiyonası’na katılan ikiz kardeşler tarih yazdı. Yapılan yarışmalarda Aliye Zeynep Bingül dört Avrupa ikinciliği bir Dünya ikinciliği üç Dünya üçüncülüğü olmak üzere toplam sekiz madalyayı ülkemize kazandırarak rekor kırdı.

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DİĞER KARDEŞTEN 2 MADALYA

İkiz kardeşlerden Muhsin Murat Bingül ise aynı yarışmada bir Dünya üçüncülüğü bir Avrupa üçüncülüğü kazandı.

4 AY KAMPA GİRİYORLAR

Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül çocuklarının spor çalışmalarına Tekirdağ'da düzenli olarak devam ettiklerini belirtti. Bingül başarılı ikiz kardeşlerin, her yıl kayak sezonu başlangıcı olan aralık ayı ile Dünya ve Avrupa kayak Şampiyonasının yapıldığı mart ayı arasında dört ay Erzurum Palandöken kayak merkezinde özel antrenörleri ile birlikte kamp yaptıklarını vurguladı.

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GÜNDE 5 SAATLİK ÇALIŞMA

Çocukların her şeyiyle anneleri Nesrin Bingül tek başına ilgilenirken, başarılı kardeşlerin dört ay boyunca her gün 5 saat aralıksız kayarak şampiyonaya hazırlandıkları belirtildi.

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BAKAN TUNÇ MAKAMINDA AĞIRLADI

2004 doğumlu Aliye Zeynep Bingül ve Muhsin Murat Bingül kardeşler Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile buluştu.

İki kardeş azimleriyle örnek olarak Avrupa Kayak Şampiyonası’nda 10 madalya kazanmıştı. Bakan Tunç, Bingül kardeşlere destek olacaklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Yılmaz Tunç
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