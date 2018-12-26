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Adana'da şaşırtan duvar yazısı: Torbacı kalmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

Adana, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya açılan savaş olumlu etkilerini görmeye başladı. Sadece 1 yıl içinde 4 bin 500 kişiye yakın gözaltına alınan uyuşturucu tacirlerinden 900'ünün tutuklanması ilginç görüntüleri beraberinde getirdi.

Torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu satıcılarının aldığı darbeler sonucu çaresiz kaldığı bir duvar yazısıyla ortaya çıktı. Seyhan ilçesinde çekilen görüntülerde bakın nasıl bir yazı yer aldı...

Adana'da 1 yılda yaklaşık 900 uyuşturucu taciri tutuklanınca, daha önce "100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor" duvar yazısı yazan torbacılar aynı mahallede bu kez "torbacı kalmadı" diye yazdı.
Bölücü terör örgütü PKK’nın finans kaynakları arasında olan uyuşturucuya karşı ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından açılan savaş olumlu etkilerini gösteriyor.
Adana’da bu yıl 3 bine yakın yapılan operasyonda 4 bin 500 kişiye yakın gözaltına alınan zehir tacirinden 900’ü tutuklanıp 1,5 tona yakın uyuşturucu, 3 milyon civarında uyuşturucu hap ele geçirilince, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları sokaklardan temizlendi.
Yapılan operasyonlar sayesinde sokakta uyuşturucu satacak eleman bulamayan torbacıların Seyhan ilçesi, Hürriyet Mahallesi’ndeki bir evin duvarına "torbacı kalmadı" diye yazması dikkat çekti. Uyuşturucu satışı yapan zehir tacirleri tarafından 2 yıl önce de 2063 sokakta bulunan bir duvara “100 metre ileride gece çalışacak torbacı aranıyor” yazarak ilan vermişlerdi. Şimdi ise bu yazının yazıldığı sokağın biraz gerisine “Torbacı kalmadı” diye yazarak itiraf etmeleri vatandaşı mutlu ediyor.
Bu durum İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumu sırasında “Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır” sözlerini de kanıtlar nitelikte.
Mahallede oturan vatandaşlar da daha önceki yıllarda sokakta sürekli uyuşturucu satıldığını ancak yapılan baskınlar sonunda artık kimsenin uyuşturucu satamadığını belirterek, şunları söyledi:
"Devletimize ve polisimize teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde artık mahallemiz temizlendi. Burada duvara da yazı yazarak torbacı arıyorlar ama artık mahallemizde torbacı yok"
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adana uyuşturucu torbacı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
şu Adana ne rezil ne iğrenç bir yer yaaa..ne kadar tipsiz eşkiya kılıklı pkk lı cahil varsa Adanaya toplanmış
o kadar yanlış bir cümle ki , her şehirde iyi ya da kötü insan vardır, Adana için genelleme yapmanız çok yanlış, haber olur ama böyle olmaz, saygı lütfen
Adana polis teşkilatının ellerine sağlık. Sağ olsun,var olsunlar, diğer şehirlere de örnek olsunlar.
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