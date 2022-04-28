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Adana'da 'üzerime su sıçrattın' cinayeti... 13 yaşındaki Ömer'in son sözleri kahretti

28.04.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da meydana gelen olayda 13 yaşındaki çocuk kanalda yüzerken aynı yaştaki arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ömer Talib Sabuncu, kanlar içinde yere yığılırken, bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Sabuncu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Ömer Talib Sabuncu’nun ikizi Yunus Sabuncu, "Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti" diyerek kardeşinin son sözlerini anlattı.

Adana'da 'üzerime su sıçrattın' cinayeti... 13 yaşındaki Ömer'in son sözleri kahretti

Olay, 24 Nisan günü saat 13.00 sıralarında, Sarıhamzalı Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer Talib Sabuncu, ikizi Yunus ve diğer kardeşi Mehmet Sabuncu (12) ile Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalında yüzerken, S.K. ile arkadaşı H.K. (15) da serinlemek için suya girdi. Ömer Talib Sabuncu, bir süre sonra kanala atladığı sırada S.K.'nin üzerine su sıçratınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., cebinden çıkarttığı bıçakla Ömer Talib'i kasığından yaralayıp H.K. ile kaçtı.

ATARDAMARI KESİLDİ, KURTARILAMADI

Ömer Talib Sabuncu, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Sabuncu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçak darbelerinin atardamarını kestiği belirlenen Ömer Talib Sabuncu, doktorların müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Sabuncu’nun cenazesi, yakınları tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

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ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, S.K. ile H.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, S.K.'nin yoldan çevirdiği gencin bisikletine bindiğini, bir süre sonra inip yaya olarak Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirledi. Ekipler, şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Baskınlarda S.K. ile suç aleti bıçağı evine götüren H.K. gözaltına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen S.K. ile H.K., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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'İÇİM YANIYOR'

Kebapçılık yaparak geçimini sağlayan Mustafa Sabuncu, "Küçük oğlum koşarak geldi, 'Baba yetiş. Ömer Ağabeyimi bıçakladılar' dedi. Olay yerine nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Bıçak darbelerini kasıklarından almış ve çok kan kaybetmişti. Doktorlar 3 saat müdahale ettiler ama kurtaramadılar. İçim yanıyor. Bir baba evladını kanlar içerisinde görünce ne hissedebilir? Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. Çok merhametli, yardımsever bir çocuktu" diye konuştu.

Ömer Talib Sabuncu’nun ikizi Yunus Sabuncu ise, "Yerde yatarken başının döndüğünü ve karnının ağrıdığını söyledi. Sonra da kendinden geçti" dedi.

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(DHA)

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