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Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 17:13 | Son Güncelleme

Adana'da otopark girişine araç park etme tartışması sebebiyle çıkan kavgada, 2 kişi yaralanırken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!

Adana'da, otopark girişine araç park etme tartışması nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda, iki grup arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi.

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Otopark girişine araç park etme tartışması nedeniyle çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen polise şüphelilerin zorluk çıkarması üzerine olay yerine takviye ekip istendi.

Tarafların direnmesi üzerine biber gazı kullanan polis, havaya ateş açarak kavgayı ayırabildi.

Kavgada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, olaya müdahale ederken başına darbe alan polis memuruna ambulansta müdahale edildi. Biber gazından etkilenen bir polise ise vatandaşlar yardımcı oldu.

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Kavgaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, olay yerine atılmış iki silah buldu. (AA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
memleket a.normal, herşey normal
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