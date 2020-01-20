HABER
  4. Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

Adana Hipodromunda 751 polis ile hava destekli arama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 23:20 | Son Güncelleme

ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA Hipodromu ahırlar bölgesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 751 polisin katıldığı hava destekli yapılan aramalarda cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bugün 20.00 ile 22.00 saatleri arasında narkotik suçlar uygulaması kapsamında merkez Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Adana Hipodromu ahırlar bölgesinde 4'ü sabit 67 noktada 751 polis ile helikopterle hava destekli arama yaptı. 24 araçta incele yapan, 402 kişinin ise kimlik sorgusunu gerçekleştiren ekipler, cinsel taciz suçundan aranan bir kişiyi yakaladı. Ahırları da didik didik arayan ekipler, yakalanan şüpheliyi Şakirpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim etti.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köpek sürücünün üzerine atlayınca...Köpek sürücünün üzerine atlayınca...
Yaralıları Türkiye’ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak Ankara’daYaralıları Türkiye’ye getirmek için Mogadişu’ya gidecek olan uçak Ankara’da
Adana Hipodromu’nda narkotik uygulamasıAdana Hipodromu’nda narkotik uygulaması
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Ünlü futbolcu müjdeli haberi verdi

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

Tuğba öğretmenin ölümünde korkunç şüphe

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Norveç’te DEAŞ’lı kadın terörist hükümet krizine neden oldu!

DEAŞ'lı kadın ülkede kriz çıkardı! Davos ziyaretini iptal etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

Boks antrenörü tartıştığı şahsı hastanelik etti

20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı

Manisa'da evlat dehşeti! Annesini 15 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu

Annesini dışarı çağırıp 15 yerinden bıçakladı!

AK Parti'li Burhan Kuzu: Twitter'ı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım

Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı! 'Saldırı altındayım'

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.