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Adana’da aranan iki hükümlü yakalandı

08.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Adana’da aranan iki hükümlü yakalandı

Adana polisi “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 33 yıl 6 ay 30 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlüyü yakaladı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, ’hırsızlık’ ve “dolandırıcılık” suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana polisi “hırsızlık ve dolandırıcılık” suçlarından 33 yıl 6 ay 30 gün hapis cezasıyla aranan iki hükümlüyü yakaladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri, ’hırsızlık’ ve “dolandırıcılık” suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresleri belirlenen hükümlüleri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 14 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 28 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Tayfun Şahin (30), merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘sahtecilik’ suçlarından 15 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan Mehmet Akkurt (33) ise Şakirpaşa Mahallesinde kısa süreli kovalama sonrası polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen hükümlüler, işlemlerinin ardından önce adliyeye sonra cezaevine gönderildi.

Adana’da aranan iki hükümlü yakalandı

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