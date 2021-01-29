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Adana’da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

29.01.2021 09:52 | Son Güncelleme:
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Adana’da bin 600 litre sahte içki ele geçirildi

Adana’da bin 600 litre sahte içki, 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi’nde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı.

Adana’da bin 600 litre sahte içki, 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi’nde içki imalathanesi olduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese baskın yapan polis satışa hazır bin 600 litre sahte içki ele geçirdi.
Ayrıca Kuruköprü Mahallesi’nde bir iş yerinde ise 19 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis bu iki olaya karıştığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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