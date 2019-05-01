HABER

Adana'da nehre giren Suriyeli genç boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 19:15 | Son Güncelleme

Adana'da nehre giren Suriyeli genç boğuldu

Adana'nın Karataş ilçesinde, yüzmek için nehre giren Suriyeli genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yüzmek için Yenimurat Mahallesi yakınlarında Seyhan Nehri'ne giren Suriyeli Murat Halil (21), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerine bağlı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucunda gencin cesedine ulaştı.

Halil'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!
ANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umuduANDA Kardeşe Vefa Derneği yetimlerin umudu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana boğulma Karataş

En Çok Okunan Haberler

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

Bahçeli'den 'Cumhur İttifakı bitiyor' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.