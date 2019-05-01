Adana'da nehre giren Suriyeli genç boğuldu

Adana'nın Karataş ilçesinde, yüzmek için nehre giren Suriyeli genç boğuldu.

Alınan bilgiye göre, ailesiyle yüzmek için Yenimurat Mahallesi yakınlarında Seyhan Nehri'ne giren Suriyeli Murat Halil (21), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerine bağlı dalgıç polisler, yaptıkları arama sonucunda gencin cesedine ulaştı.

Halil'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

