Adana'da zarar gören çiftçilere 12,5 milyon lira ödeme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'daki sel ve taşkınlardan zarar gören bin 665 üreticiye, Acil Yardım Ödeneği'nden 12,5 milyon liralık ödeme yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızıyla çiftçilerimizin sorunları ertelenmeden, yaraya anında merhem sürülmüş oldu." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Yüreğir Belediye Başkanı adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in seçim ofisinde, ilçedeki kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Sarıeroğlu, kentte seçim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Adana'ya sevdalı olduklarını, daha atak, vatandaşların gönlüne girecek sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine yönelik yeni bakış açısıyla, Cumhur İttifakı olarak yeni bir vizyonla yola çıktıklarını ifade etti.

Sarıeroğlu, "Adana'nın ihtiyaçlarını çok iyi tespit ettiğimizi düşünüyorum. Güzel hizmetler yaptık bugüne kadar ama bundan sonra çok daha güzelini iyi bir planlamayla hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Gayretle çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Bu dönemde vatandaşlarımızdan istediğimiz yetki, sadece 5 sene için almak istediğimiz bir yetki değil. Bu 5 sene içerisinde inşallah çok güçlü master planlarıyla Adana'mızın geleceğe dair hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda her alanda, vatandaşlarımızın eksiklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önüne alacağımız, planlı ve programlı şekilde adımlarımızı atacağımız bir dönem olacak." ifadesini kullandı.