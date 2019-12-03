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Adana’ya maça giderken trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarına vekil ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 17:08 | Son Güncelleme

Adanaspor maçına giderken Eskişehir’de trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarını AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen hastanede ziyaret etti.

Adanaspor maçına giderken Eskişehir’de trafik kazası geçiren Bursaspor taraftarını AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen hastanede ziyaret etti. Özen, tedavisi devam eden Bursaspor taraftarının Bursa’ya sevki için teşebbüse geçtiklerini söyledi.
Cumartesi günü Adanaspor-Bursaspor maçı için Bursasporluları taşıyan minibüs Eskişehir’de TIRA arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu minibüste bulunan 17 Bursaspor taraftarı yaralanarak çevrede bulunan çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Trafik kazasında yaralanan ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde tedavi edilen Bursaspor taraftarı Engin Damar’ı, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Başhekim Dr. Mustafa Karagülle ile birlikte ziyaret etti. Tedavisi devam edilen taraftarın sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Özen, Engin Damar’ın Bursa’ya sevk edilmesi için harekete geçtiklerini söyledi.

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