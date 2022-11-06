HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Adet döneminde mastürbasyon yapmak zararlı mıdır? Mastürbasyon adet düzenini bozar mı?

Adet döneminde mastürbasyon yapmak zararlı mıdır? Mastürbasyon adet düzenini bozar mı?

06.11.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların, eğer döllenme gerçekleşmemişse her ay olgunlaşmış yumurtalarını vücuttan dışarı atmaları gerekir. Bunun için gerçekleşen fizyolojik olaya regl ya da adet denir. Bu dönemde yaşanan hormonal değişiklikler kadınların duygu durumlarında değişikliklere yol açar. Bunun sonucunda da aşırı gerginlik ve stres gibi problemler ortaya çıkar.

Adet döneminde mastürbasyon yapmak zararlı mıdır? Mastürbasyon adet düzenini bozar mı?

İçindekiler

  • Klitoral Mastürbasyon
  • Vajinal Mastürbasyon
  • Adetliyken Nasıl Mastürbasyon Yapılır?
  • Mastürbasyon Adet Düzenini Bozar mı?
  • Adetliyken Orgazm Olmanın Zararları Var mı?

Ruh halindeki bu değişiklikler adet öncesi başlayıp adet dönemi sonra erene kadar devam edebilir. Ancak etkiler dönemsel olarak ve kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Kimi kadınlar bu dönemi ağrısız ve sancısız geçirirken kimileri için durum bunun tam tersidir. Bu sebeple adeta vücudun hormon saldırısına uğradığı, cinsel isteğin aşırı derecede artış gösterdiği adet döneminde ağrı ve sancıların yarattığı rahatsızlık hissinden ötürü mastürbasyon yapmaktan kaçınılabilir. Ancak adet dönemini problemsiz bir şekilde geçiren kadınların mastürbasyon yapmasında bir sakınca yoktur.

Adet döneminde yaşanan halsizlik, bel ve göğüs ağrıları, kas sancıları gibi fiziksel problemlerin, sağlıklı bir beslenme programı uygulayarak, spor ve egzersiz yaparak önüne geçilebilir. Stres ve sinirlilik gibi psikolojik etkileri azaltmak için ise keyif alınan etkinliklere daha fazla zaman ayrılmalıdır. Zihni ve bedeni mastürbasyon gibi etkinliklerle rahatlatmak, şüphesiz adetin vücuda olumsuz etkilerini bir nebze de olsa azaltacaktır.

Klitoral Mastürbasyon

Klitorisin uyarılmasıyla, kızlık zarına zarar vermeden yaşanan cinsel tatmin olarak tanımlanan klitoral mastürbasyon, adet döneminde yapıldığı takdirde de herhangi bir olumsuz sonuç yaratmaz. Çoğu kadın adet döneminde mastürbasyon yaptıktan sonra kanamasının arttığından şikayetçi olsa da böyle bir durum söz konusu değildir. Mastürbasyon yapıp orgazm olduktan sonra vajinadan gelen sıvının adet kanamasıyla birleşmesi, kanın yoğunluğunu ve akış hızını değiştirir. Bu sebeple adet kanının miktarında artış olduğu zannedilir.

Vajinal Mastürbasyon

Vajinal mastürbasyon, bekaretini korumak isteyen kadınlar için uygun bir yöntem değildir ancak bunun dışında; adet döneminde yapılmasında, klitoral mastürbasyonda olduğu gibi herhangi bir sorun yoktur. Ancak adet döneminde vajinal mastürbasyon yaparken normal zamana göre daha titiz olunmalıdır. Adet döneminde vajina dokuları, diğer zamanlara göre daha yumuşaktır. Bu sebeple elle ya da herhangi bir cisimle yapılan vajinal mastürbasyonda hijyen koşullarına önem verilmelidir.

Adetliyken Nasıl Mastürbasyon Yapılır?

Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi vajina, adet döneminde enfeksiyona daha açık bir haldedir. Bu sebeple vajinal mastürbasyon elle yapılıyorsa titiz olunmalı, bir cisim kullanılıyorsa mümkünse bu cisme prezervatif takılmalıdır. Mümkün değilse mastürbasyon yapılan cismin de sterilizasyonu yapılmalıdır. Bunun yanı sıra klitoral mastürbasyonda da hijyen koşullarına son derece dikkat edilmelidir.

Mastürbasyon Adet Düzenini Bozar mı?

Mastürbasyon, adet döngüsünde ya da adetin etkilerinde bir değişikliğe sebep olmaz. Hatta aksine bu dönemde hormonların sebep olduğu cinsel istek artışını dengeleyerek rahatlamayı sağlar, bu sayede adet döneminin daha rahat geçtiği dahi söylenebilir. Adet düzenini bozan faktörlerin başında stres gelir. Mastürbasyon, kadınların stresten arınarak rahatlama ve gevşeme aracıdır.

Adet düzensizliğinin cinsel yaşam ya da mastürbasyonla hiçbir ilgisi yoktur. Hatta bazı araştırmalara göre adet dönemi sancılı geçen kadınların mastürbasyondan sonra şikayetlerinde azalma olduğu görülmüştür. Orgazm sonrası vücut tarafından salgılanan oksitonin ve endorfin gibi hormonların özellikle stresin söz konusu olduğu adet dönemlerinin daha rahat geçmesindeki rolü büyüktür.

Adetliyken Orgazm Olmanın Zararları Var mı?

Adetliyken mastürbasyon yapmak gibi orgazm olmak da zararlı değildir. Hatta mastürbasyon sırasındaki uyarılmanın etkisiyle uterus kaslarının kasılıp gevşemesi, adet kanamasının daha rahat gerçekleşmesini sağlar. Bunun dışında mastürbasyon enfeksiyon riskini de azaltır. Eğer vajinada enfeksiyon söz konusu ise orgazm olduktan sonra adetle beraber enfeksiyonun vücudun dışına atılması kolaylaşacaktır.

Masturbasyon sırasında salgılanan endorfin uyku kalitesini artırır. Bu da yine adet dönemine olumlu etkileyecek bir etkidir.

Özetle; normal koşullarda, adet döneminde ne mastürbasyon yapmanın ne de orgazm olmanın doğuracağı herhangi bir olumsuz sonuç yoktur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor! Bu seks trendini sakın yapmayınUzmanlar uyarıyor! Bu seks trendini sakın yapmayın
THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."THY uçağında yolcunun yaptığı şaka paniğe neden oldu! "Elimdeki bardağı atsam..."
Kuduz olan çocuğun dedesi konuştu: Yurt dışından ilaç getirilmişKuduz olan çocuğun dedesi konuştu: Yurt dışından ilaç getirilmiş
Anahtar Kelimeler:
adet dönemi

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Merakla bekleniyordu açıklandı! 2022'de 450 bin liraydı, 2023 yılında 1 milyonun üzerine çıkıyor

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

Sapıkça mesajlara isyan etmişti! Sütyenli pozu dikkat çekti

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Sosyal medya bu konseri konuşuyor! 120 bin kişi katıldı

Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

Kabus yeniden hortladı! Mayıs ayının başından bu yana böylesi görülmedi

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

Sarıgül: Çiftçi traktör alamıyor... Yetkili: Traktör yetiştiremiyoruz

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İstanbul için kar yağışı tahmini!

İlginizi Çekebilir

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Bir daha bu fiyata bulamayacağınız indirimli ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.