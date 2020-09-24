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Adet döneminde saç boyanır mı?

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınların adet döneminde saç boyatma konusu hakkında farklı yorumlar vardır. Birçok kadın kulaktan dolma bilgilerle adet döneminde saç boyatılmaz diye bilir. Peki bu bilginin doğrulu gerçekten var mı?

Adet döneminde saç boyanır mı?

Bazı saç ve cilt bakımları için 'regl döneminde uygulanamaz' iddiaları vardır. Onlardan biri de saç boyama işlemidir. Adet döneminde saç boyasının tutmayacağı ifadesini aramızdaki birçok kadın duymuştur. Ancak regl döneminde saç boyatılmaz bilgisi bir şehir efsanesi.

Adet döneminde hormon dalgalanmaları meydana gelebilir. Bu dalgalanmalar saçın çabuk yağlanmasına neden olur. Adet döneminde saçın hızlı yağlandığı kanıtlanmıştır ancak saç boyasının tutmaması gibi bir bilimsel araştırma ve klinik çalışması yoktur. Regl döneminde saç boyası tutmaması ya da rengin solması adına gerçeklik bulunmamaktadır.

Adetliyken saç boyattığınız sırada zaman zaman kimyasal kokudan normalden daha fazla etkilenebilirsiniz. Kokunun etkisi artınca mide bulantı riski de yükselebilir. Bunun dışında herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır.


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