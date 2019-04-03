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Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir, adet gecikmesi ile aynı anlama mı geliyor?

Doç. Dr. A.Taner Usta Doç. Dr. A.Taner Usta
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 02.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

Adet düzensizliği pek çok kadının görmezden geldiği ancak çok ciddi hastalıkların belirtisi olabilecek bir sorundur. Düzenli adet görmek kadın vücudunda pek çok sisteminin doğru çalıştığının göstergesi.

Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir, adet gecikmesi ile aynı anlama mı geliyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, birçok kadının sorunu adet düzensizliği hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Usta, belirtilerinden nedenlerine kadar tüm ayrıntılarınız bizler için açıkladı.

Adet döngüsünün başladığı ilk yıllarda adetlerin düzensiz olması normaldir. Ancak birkaç yılın sonunda hala devam eden düzensizliklerin takip edilmesi gerekir.Adet döngüsünün düzenli olması rahim, yumurtalık, vajina ve vulvanın sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirdiğine işaret eder. Bunun yanı sıra böbrek üstü bezler, hipofiz bezi ve hipotalamus bölgesinin normal çalışması düzenli adet döngüsü için gereklidir.

BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Adet düzensizliği tanımını yaparken kadınlar genellikle iki adet dönemi arasında geçen sürenin beklenenden uzun sürmesi durumunu algılasa da aslında iki adet dönemi arasındaki sürenin 21 günden kısa olması da düzensizliğe işaret eder.

21 günden kısa ve 35 günden uzun olan adet döngüsü aralıkları düzensizliğe işarettir. Bunun yanı sıra adet kanamasının miktarı, adet kanamasının 8 günden fazla sürmesi de düzensizlik belirtisi olarak alınmalı.

40 yaşından sonra başlayan düzensizlikler menopoz olarak düşünülse de, menopoz döneminin 55 yaşına kadar başlama ihtimali olduğu göz ardı edilmemeli.

Kişi menopoz teşhisini kendi kendine koymadan önce jinekoloğa başvurup muayene olması gereklidir. Her kadın için düzenli jinekolojik muayenenin 20’li yaşların başından itibaren sağlıklı bir yaşam için olmazsa olmazlar arasında yer aldığı unutulmamalı.

ADET GÖRMEME İLE KARIŞTIRILMAMALI!

Adet düzensizliği ile adet gecikmesi (görmeme) karıştırılmamalı. Gecikme hamileliğe işaret edebilir. En az iki adet döngüsünde yaşanan aksamalar düzensizlik olarak incelenmeli.

ADET DÜZENSİZLİĞİNİN NEDENLERİ?

Stres, hormonal düzensizlikler, ilaç kullanımı, aniden aşırı kilo verme ya da aşırı kilo alma, çok fazla egzersiz yapma, çok düşük vücut kitle endeksi (Body Mass Index: BMI), adet düzensizliğine neden olabilir.

Adet düzensizliği jinekolojik kanserlerin de belirtisi olabilir; özellikle Rahim ağzı kanseri veya rahim kanseri. Bunun yanı sıra karaciğer hastalıkları, şeker hastalığı ya da klinik depresyon da adet düzensizliğine sebebiyet verebilir.

Polikistik over sendromu (PKOS) ve çikolata kisti de adet düzensizliği nedenleri arasında yer almaktır. Her kadının adet düzensizliğinin özel olarak incelenmesi gerekir. Çünkü bu sorun oldukça detaylı bir inceleme gerektiren, özellikle de kanser vakalarında erken teşhis açısından büyük önem taşıyan bir sorun olarak görülmeli.

Doç. Dr. Taner Usta
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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