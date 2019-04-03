Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir, adet gecikmesi ile aynı anlama mı geliyor?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Taner Usta, birçok kadının sorunu adet düzensizliği hakkında oldukça faydalı açıklamalarda bulundu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Usta, belirtilerinden nedenlerine kadar tüm ayrıntılarınız bizler için açıkladı.

Adet döngüsünün başladığı ilk yıllarda adetlerin düzensiz olması normaldir. Ancak birkaç yılın sonunda hala devam eden düzensizliklerin takip edilmesi gerekir. Adet döngüsünün düzenli olması rahim, yumurtalık, vajina ve vulvanın sağlıklı bir şekilde işlevlerini yerine getirdiğine işaret eder. Bunun yanı sıra böbrek üstü bezler, hipofiz bezi ve hipotalamus bölgesinin normal çalışması düzenli adet döngüsü için gereklidir.

BELİRTİLERİNE DİKKAT!

Adet düzensizliği tanımını yaparken kadınlar genellikle iki adet dönemi arasında geçen sürenin beklenenden uzun sürmesi durumunu algılasa da aslında iki adet dönemi arasındaki sürenin 21 günden kısa olması da düzensizliğe işaret eder.

21 günden kısa ve 35 günden uzun olan adet döngüsü aralıkları düzensizliğe işarettir. Bunun yanı sıra adet kanamasının miktarı, adet kanamasının 8 günden fazla sürmesi de düzensizlik belirtisi olarak alınmalı.