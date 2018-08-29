Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden firari FETÖ’cü (Fethullahçı Terör Örgütü) Adil Öksüz’ü serbest bırakan eski hâkim Çetin Sönmez’in, savcılık ifadesinde Öksüz’ü neden serbest bıraktığı sorusuna, “Tutuklamaya ihtiyaç duymadım” yanıtını vermişti. Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Ankara Batı Hâkimi olan Sönmez, daha sonra HSYK tarafından açığa alınmış, bir süre sonra da ihraç edilmişti.

Öksüz’ü serbest bırakan ve kısa süre önce tutuklanan Sönmez, etkin pişmanlık yasasından faydalanarak “itirafçı” olmuştu. Sönmez, ilk olarak elektronik kelepçe takılarak ev hapsine alındı. Ancak soruşturma savcısı, emniyetteki ifadesinde önemli itiraflarda bulunan Sönmez’in, savcılıkta ifadesinin bazı bölümlerini değiştirmesi nedeniyle tutuklanmasını istedi. Savcının itirazı üzerine Sönmez, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

CEZASI BELLİ OLDU



FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



