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  4. Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

26.06.2023 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Demet Özdemir, Engin Akyürek, Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Adım Farah dizisi FOX TV’de izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen dizinin kadrosunda yer alan ünlü bir oyuncunun diziye veda edeceği ortaya çıktı.

Adım Farah dizisinde bomba ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda ediyor

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında yer alan Adım Farah her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. Sezon finaline giren dizinin kadrosunda ünlü oyuncular yer alıyor.

Demet Özdemir’in Farah karakterine, Engin Akyürek’in Tahir karakterine hayat verdiği Adım Farah’a Ali Sürmeli veda edecek.

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Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Orhan karakterini canlandıran usta oyuncu projeden senaryodaki hikâyesi bittiği için ayrıldı.

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Dizide Orhan, Mehmet’in ve Gönül’ün babası, Perihan’ın kocasıdır. Emniyet teşkilatının efsanelerinden, emekli ilçe emniyet müdürü. Güçlü, karizmatik bir adam, emekli olduğu halde hala Emniyet Teşkilatı tarafından saygıyla davranılan, sözü dikkate alınan, örnek gösterilen bir kişiliktir.

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