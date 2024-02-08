Adıma kargo var mı, adıma kargo olup olmadığını nasıl öğrenirim? İsimden kargo sorgulama

Her kargo firması ya da gönderim merkezinin gönderi takipleri ya da kişinin adına bir kargo gönderimi olup olmadığını takip edebilmesi için prosedürleri farklılık gösterebilir. Kargo olup olmadığının sorgulanması işlemini yapabilmek için firmaların prosedürlerini bilmek ve ilgili kısımlardan sorgulama işlemi yapabilme gerekliliği bulunur.

Adıma kargo var mı?

Farklı gönderim merkezleri ve kargo firmalarından birinin adına gönderilen bir kargo olup olmadığı sorgulanabilmektedir. Sorgulama işlemi isim ile ya da kimlik numarası ile yapılabilmektedir. İsimden kargo sorgulama işlemi yapabilmek için gönderim olup olmadığı kontrol edilmek istenen firmaya ait olan site ya da mobil uygulamaya giriş yapılması gerekir.

Ayrıca e-Devlet kişisel hesabı üzerinden de kargo gönderimi olup olmadığı kontrol edilebilir. Aynı şekilde TC kimlik no ile kargo sorgulaması yapabilmek de mümkün olur. Bu işlemler için kargo firması ile iletişime geçmek de başka bir yöntemdir.

Adıma kargo olup olmadığını nasıl öğrenirim?

Her geçen gün sayısı artan kargo firmaları üzerinden bir gönderim yapılıp yapılmadığı, kişilerin adına bir gönderim olup olmadığı birkaç adım ile kolaylıkla sorgulanabilmektedir. Çeşitli alışverişler sonucunda yapılan, özel ya da iş nedeni ile gönderilen kargoların durumları da kargo firmaları üzerinden takip edilebilmektedir.

Kargo ve gönderim takibi yapabilme işlemlerinde önemli olan paketi gönderen kişilere işlem sırasında verilmiş olan kargo takip numarasını bilmektir. Ancak bunun dışında isim ya da kimlik numarası ile gönderi takibi yapmak ya da gönderim sorgulaması işlemi gerçekleştirilebilmek mümkün olur.

PTT Kargo adıma gelen kargo var mı?

Eğer PTT Kargo gönderi takibi varsa ya da adınıza PTT Kargo aracılığı ile bir gönderip yapılıp yapılmadığı öğrenmek isteniyorsa PTT’ye ait resmî internet sitesi ya da mobil uygulaması kullanılarak istenen bilgilere erişilebilir. Ayrıca e-Devlet sistemi üzerinden de PTT Kargo’ya giriş yapılabilmektedir. E-Devlet üzerinden PTT Kargo'ya giriş yapmak için şu adımlar takip edilmelidir:

Site ya da uygulamaya giriş yapılır.

Menüden PTT Gönderi Takibi başlığına tıklanır.

Varsa barkod numarası / isim ve soy isim açılan sayfadaki kutuya yazılır.

Sorgula butonuna tıklanır.

Yurtiçi Kargo adıma gelen kargo var mı?

Eğer Yurtiçi Kargo firmasından bir gönderi olup olmadığı sorgulanacaksa Yurtiçi Kargo'nun çeşitli işlemlerinin yapılabildiği mobil uygulamasına ya da internet sitesine direkt olarak ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.

Yurtiçi Kargo’dan gönderi takibi ya da sorgulaması yapılacaksa firmanın çağrı merkezi olan 444 99 99 numaralı telefonu arayarak da gönderi takip sorgulaması yapılabilir.

Aras Kargo adıma gelen kargo var mı?

Aras Kargo’dan gönderi takibi yapılmak isteniyorsa direkt olarak çağrı merkezi olan 444 25 52 numaralı telefonu arayarak bilgi alınabilir. Ayrıca Aras Kargo’ya ait internet sitesi üzerinden ya da firmanın mobil uygulamasına girilerek ve şu adımlar takip edilerek de sorgulama yapılabilmektedir:

Aras Kargo uygulamasına girilir ya da e-Devlet üzerinden uygulamaya ulaşılır.

Menüden kargo takip kısmına giriş yapılır.

Açılan sayfadaki kutulara gerekli bilgiler eksiksiz ve doğru olarak yazılır.

Sorgula butonuna tıklanarak bilgilere ulaşılır.

MNG Kargo adıma gelen kargo var mı?

MNG Kargo'da bir gönderim varsa ya da olup olmadığı sorgulanmak isteniyorsa direkt olarak 0 850 222 06 06 numaralı çağrı merkezi aranarak bilgi alınabilir. Bu yöntem dışında internet üzerinden gönderi kontrolü yapabilmek de mümkündür. Bunun için şu adımlar takip edilir:

MNG Kargo internet sitesi ya da mobil uygulamasına giriş yapılır. (Direkt internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden giriş yapılabilir.)

Menüden kargo takip başlığı tıklanır.

Açılan sayfada yer alan kutucuklara gerekli bilgiler girilir ve sorgula butonuna tıklanır.





