Adıyaman'da düğün magandalarına operasyon! Evinden öyle şeyler çıktı ki...

Adıyaman’da yaklaşık 1 ay önce bir düğünde çevredeki onca davetliye aldırış etmeden rastgele havaya ateş eden magandalar jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerince yapılan aramalarda çeşitli silahlar, kılıç ve pala ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 ay önce merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde yapılan bir düğün törenine katılan magandalar ellerindeki tabancalarla çevredeki çocuklara ve davetlilere aldırış etmeden adeta gökyüzünü taramışlardı. Bazı magandalar halay çekerken bazı magandalar ise pist ortasında havaya ateş açmış, çıkan silah sesleri çatışma seslerini aratmamıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı düğün töreni sonrası harekete geçen Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ç. isimli şahısın Çemberlitaş köyündeki ikametine, Y.K. isimli şahsın ise merkez Esentepe Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda şahısların ev aramalarında 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet el yapımı kılıç, 1 adet pala, 1 adet muşta ile silahlara ait mermiler ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara jandarma ekiplerince el konulurken şahıslar ise gözaltına alınarak sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

