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Havada panik: Uçağın motorunda yangın çıktı!

17.06.2024 18:54
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Yeni Zelanda'da bir hava yolu şirketine ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının motorunda yangın çıktı. Yangın yüzünden acil iniş yapmak zorunda kalan uçakta 67 yolcu ve 6 kişilik mürettabatın olduğu öğrenildi. Yangının motora kuş çarpması yüzünden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Havada panik: Uçağın motorunda yangın çıktı!

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Yeni Zelanda'daki Queenstown Havalimanı yetkilileri, "VA148" sefer sayılı uçağın motorlarından birinin kalkıştan bir süre sonra alev aldığını açıkladı.

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67 YOLCU 6 MÜRETTEBATIN SAĞLIK DURUMU BELİRSİZ

Yetkililer, yerel saatle 17.50'de Avustralya'nın Melbourne kentine gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi uçağın Güney Adası'ndaki Invercargill Havaalanına güvenli şekilde indiğini kaydetti.

Virgin Australia Hava Yolları operasyon şefi Stuart Aggs, yangının motora kuş çarpması nedeniyle çıkmış olabileceğini söyledi.

Uçaktaki 67 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılmadı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Yeni Zelanda uçak
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