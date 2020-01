Adıyaman’da genç kız dehşeti yaşadı! 8 köpek saldırdı

'KÖPEKLER ETRAFIMI ÇEVİRDİ'

Dehşeti yaşayan Elif İçaçan, “Evden biraz uzaklaştım, baktım etrafımı çevirdi köpekler. Sonra baktım saldırmaya başladılar. Yerde filan sürüklediler. Sonra bizim komşumuz bağırıp hoşt deyince gittiler. Kapıyı açtım, kabanım hep yırtıktı. Ekranı patlamıştı telefonumun. Sadece babamın numarasını bulup arayabildim. Bizim komşumuz var Elmas abla onun köpekleri” şeklinde konuştu.

Anne Emine İçaçan ise “Diyecek bir şey bulamıyorum. Evet saldırmışlardı. Vücudunun her tarafında var. Saçının içerisini bile ısırmışlar. Her tarafı yara. Her tarafı parçalanmış. Gözünüzün önünde” diye konuştu.

(İHA)