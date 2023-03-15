Adıyaman’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Adıyaman'da yarın okullar kapalı mı? Sel can aldı!

Adıyaman’da okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Meteoroloji; Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Sivas ve Şanlıurfa için turuncu kodlu uyarıda bulundu. 'Turuncu uyarı' açıklaması sonrası Şanlıurfa ve Adıyaman'da can kaybı olduğu aktarıldı. Birçok kişi internette "Yarın Adıyaman’da okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Perşembe Adıyaman’da okullar kapalı mı?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman'da okulların tatil edildiğine yönelik Valilik'ten açıklamada bulunulmadı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise hava durumunun tehlikeli durumlar oluşturabileceği ifade edildi.

16 MART 2023 PERŞEMBE ADIYAMAN'DA OKULLAR KAPALI MI?

Adıyaman'da okulların tatil edildiği konusunda bir açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır."

