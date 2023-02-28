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  4. Adıyaman’da yıkılan bir caminin minaresi yakınındaki binayı ikiye böldü! Bir gören bir daha baktı

Adıyaman’da yıkılan bir caminin minaresi yakınındaki binayı ikiye böldü! Bir gören bir daha baktı

28.02.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ili yerle bir etti. Depremden etkilenen illerde on binlerce bina yıkılırken büyük bir bölümü ağır hasarlı olarak kaydedildi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde güvenlik kamerasına yansıyan bir görüntü ise görenleri şaşkına çevirdi.

6 Şubat sabahında saatler 04.17’yi gösterdiğinde Türkiye Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki bir deprem haberiyle uyandı. Bölgede henüz yaralar sarılmamışken ilk depremin üzerinden 9 saat geçmişken bu kez de 7.6 büyüklüğünde Elbistan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. İki büyük deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremden etkilenen illerde binaların büyük bir bölümü yerle bir olurken Adıyaman’da çekilen bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

MİNARE RESMEN BİNAYI İKİYE BÖLDÜ

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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir caminin minaresi depremlerin etkisiyle yıkılırken yakınındaki bir binanın üzerine düştü. Binayı adeta ikiye bölen cami minaresinin görüntüsü güvenlik kamerasına çekilirken o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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