Adıyaman’da yıkılan bir caminin minaresi yakınındaki binayı ikiye böldü! Bir gören bir daha baktı

6 Şubat sabahında saatler 04.17’yi gösterdiğinde Türkiye Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki bir deprem haberiyle uyandı. Bölgede henüz yaralar sarılmamışken ilk depremin üzerinden 9 saat geçmişken bu kez de 7.6 büyüklüğünde Elbistan ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. İki büyük deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedildi. Depremden etkilenen illerde binaların büyük bir bölümü yerle bir olurken Adıyaman’da çekilen bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi.

MİNARE RESMEN BİNAYI İKİYE BÖLDÜ

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bir caminin minaresi depremlerin etkisiyle yıkılırken yakınındaki bir binanın üzerine düştü. Binayı adeta ikiye bölen cami minaresinin görüntüsü güvenlik kamerasına çekilirken o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.