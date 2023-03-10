Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir, kaç yaşında ve nereli? Vali Mahmut Çuhadar neden istifa etti?

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu. Mahmut Çuhadar'ın nereli olduğu, kaç yaşında olduğu gibi detaylar merak edildi. İşte Adıyaman Valiliği görevinden ayrılan Mahmut Çuhadar'ın hayatı ve biyografisi...

MAHMUT ÇUHADAR NEDEN İSTİFA ETTİ?

Adıyaman Valiliği görevinden istifa eden Mahmut Çuhadar, "Yaklaşık 3 yıldır yürütmekte olduğum Adıyaman Valiliği görevimden yaşadığım sağlık sorunları sebebi ile affımı talep etmiş bulunmaktayiım. 06.02.2023 tarihinde yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını devlet ve millet dayanışması ile sarılacağına dair inancım tamdır. Adıyaman ve Adıyaman'lı hemşehrilerimin yüreğimizde hep özel bir yeri olacaktır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun." sözlerine yer verdi.

MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1967 yılında Samsun’un Bafra ilçesinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Bafra ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden mezun oldu. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini tamamladı. Mahmut Çuhadar, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kariyeri

1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Mesleğinde sırasıyla;

1991-1992 yılları arasında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliği,

1992-1993 yıllarında 8 ay süreyle İngiltere Bristol ve Exeter’de Dil ve Meslek Eğitimi,

1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliği,

1994-1995 yılları arasında Bolu Seben Kaymakamlığı,

1995-1997 yılları arasında Tunceli Hozat Kaymakamlığı,

1997-2001 yılları arasında Giresun Piraziz Kaymakamlığı,

2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği,

2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği,

2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University’de Meslek Eğitimi,

Sayın Valimiz Mahmut ÇUHADAR, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmıştır.

