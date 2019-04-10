HABER

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 00:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Adıyaman’da akşam saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağmur kentte hayatı durma noktasına getirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’da yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adıyaman kent merkezinde aniden bastıran dolu yağışının ardından şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler mağdur oldu. Adıyaman Eğriçayı Köprüsü, 82. Yıl Koşu Parkı ve TOKİ Yolu bölgelerinde tıkanan mazgallar nedeniyle göletler oluştu. Eğri Çayı Köprüsü başta olmak diğer yerlerde araçlar mahsur kaldı. Araçlarıyla su içerisinde mahsur kalan sürücüler duruma tepki gösterdi. Göle dönen caddelerdeki suyun iş yerlerine girmemesi için esnaflar kendi imkanlarını kullandı.

Mahsur kalan araç sürücülerinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye ekipleri araçları sudan çıkartırken, belediyenin diğer ekipleri mazgalları temizledi. Adıyaman-Gölbaşı karayolu Eğri Çayı Köprüsü’ndeki gölet nedeniyle bir süre kapandı. Meteorolojik verilere göre, metrekareye bir saatte 65 kilogram yağış düşerken, belediye ekipleri su baskınlarının olduğu ev ve iş yerlerine müdahale etti.

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti

Adıyaman’da dolu ve yağmur hayatı felç etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

Ekrem İmamoğlu: Kapı kapı gezip insanları tedirgin etmeyin

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

İçişleri Bakanı Soylu'dan Büyükçekmece açıklaması

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Fiyatları 2 yıldır aldı başını gidiyor

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

Kartal ve Kadıköy'de görevlilere seçim soruşturması

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

CHP'den açıklama! İşte İstanbul'da son durum

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'de damat dehşeti: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan askerden acı haber

Acı haber! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu

Sürüyü yoldan geçirmeye çalışan çobanın feci ölümü

Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Parkta dehşet! Ailesiyle oturan polise saldırdı! Polis karşılık verince de...

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.