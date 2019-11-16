HABER

Adıyaman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 00:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'?da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda  2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.

ADIYAMAN'?da polisin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek ele geçirildi 1 kişi gözaltına alındı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 37 mermi, 83 fişek, 1 kama ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 adet sikke ele geçirildi. Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgisi olan 5 kişinin yakalanması için ise çalışmaların devem ettiği bildirildi.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
Düzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralıDüzce'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Karaköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmışKaraköy'de yoldaki kadına saldıran şüpheli kadın Marmaray'da da olay çıkarmış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

S-400 ve F-35 için önemli gelişme!

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

Erdoğan-Trump görüşmesindeki o detay dikkat çekmişti! İçeriği ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur ve Müslüm Gürses ne zaman evlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığına memur alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alımı yapacak!

İstanbul’da "Yeditepe Huzur" uygulaması

Helikopter havadan destek verdi, polisler denetim yaptı

Lahmacun yedikten sonra hastaneye akın ettiler!

Bir zehirlenme vakası daha! Hastaneye akın ettiler

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

İran'da benzine yapılan zam protesto edildi! Ruhani'den açıklama

Otogarda silahlı saldırı: Biri turist 3 yaralı

Otogarda silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.