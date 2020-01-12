Adıyaman'da sobadan zehirlenen anne ve kızı öldü

Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen zihinsel ve bedensel engelli Emine Akın (78) ile kızı Remziye Akın (54) hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Dağ Kuyucak köyünde meydana geldi. Bedensel ve zihinsel engelli Emine Akın, kızları Remziye, Zeliha Akın (50) ile torunu Ahmet İlhan'dan (32) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde 4 kişiyi baygın halde bulanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekiplerin kontrolünde Emine Akın ile kızı Remziye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zehirlenen Zeliha Akın ile yaşamını yitiren Remziye Akın'ın oğlu Ahmet İlhan ile ilk müdahalelerinin ardından ambulansla tedavi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Zeliha Akın ve Ahmet İlhan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Emine Akın ve kızı Remziye Akın'ın cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

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