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  4. Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Firari örgüt üyesi elbise dolabında yakalandı

Adnan Oktar davasında yeni gelişme! Firari örgüt üyesi elbise dolabında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 13:28 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Örgüt üyesi firari Turgut A., İstanbul Kadıköy’de gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda, Adnan Oktar organize suç örgütüne üye olduğu gerekçesi ile aranan firari Turgut A., Kadıköy’de gözaltına alındı.

Örgütün firari üyesi ve çocuk pornografisi ile ilgili olarak aranan Turgut A., gizlendiği adreste elbise dolabının içinde yakalandı. Operasyon kapsamında aynı evde bulunan ve firari örgüt üyesi A.’nın saklanmasına yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen İ.E.U adlı bir şüpheli de gözaltına alındı.

Söz konusu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda, aralarında örgütün elebaşı Oktar’ın da bulunduğu 167’si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 50. Duruşması geçtiğimiz günlerde yapılmıştı.

(İHA)

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adnan oktar elbise dolabı firari

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