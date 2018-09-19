Adnan Oktar grubuna yönelik işkence davasında karar

İSTANBUL (AA) - Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 11'i polis 12 sanığın yargılandığı davada, sanık Saçan'ın ''işkence'' suçundan hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşmesine, diğer suçlardan beraatine karar verildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Metin Rakipoğlu ve Vedat Mercan ile mağdurların avukatların katıldı.

Duruşmada söz alan mağdur avukatları, delillerin gereği gibi toplanması için talepte bulundukları halde sadece sanık lehine olan delillerin toplandığı iddia ederek, bu nedenle mahkeme heyeti tarafsızlığını kaybettiğini öne sürerek, "heyeti ret" talebinde bulundu.

Talebi karara bağlayan mahkeme heyeti, aynı konuda defalarca talepte bulunulduğu, bu aşamada yapılan istemin davayı uzatma amacına yönelik olduğu gerekçesiyle hakim reddinin talebinde yeniden bir karar vermeye yer olmadığına hükmetti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı da bir önceki celsede verdiği mütalaasını tekrar etti.