HABER

Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 08:54 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Adnan Oktar'ın villasını yıkmak için yıkım ekipleri villanın bulunduğu Kandilli'ye geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı.

yikim-ekipleri-oktarin-villasinda-1-_2333_dhaphoto5

Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı geçtiğimiz günler kamyonlara yüklenerek götürülmüştü.

yikim-ekipleri-oktarin-villasinda-1-_2333_dhaphoto3

Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere gönderildi.

yikim-ekipleri-oktarin-villasinda-1-_2333_dhaphoto5

PARTNERBinbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...Binbir derdin devası Cennet Hurması! Öyle faydaları var ki...
Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehitBatman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar istanbul büyükşehir belediyesi kandilli

En Çok Okunan Haberler

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

'Kriz yok' diyen AK Parti'li vekilin ağabeyi konkordato ilan etti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yıldırım Öcek hayatını kaybetti

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a: Şansını fazla zorlama! Defterini dürmesini biliriz

Okuyucu Yorumları 4 yorum
aman ha villayı yıkmayın araplara katara satarız bari iyi bir şey olsa para etse
Benim anlamadığım şey,Bu ülke kanun ve hukuk üzerine kurulu bir ulkeyse, neden Henüz mahkemesi bile görülmemiş, ve hakkinda hüküm verilmemiş bir tutuklunun evi başına yıkılır??? Yoksa mahkeme görülmeden mi birileri tarafından kalemi kırıldı??
BEYLER OKTARLA VİLLA İLE FALAN KİMSE GÜNDEM SAPTIRMASIN ASLA. BU ÜLKEDE 10 BİNLERCE ADNAN OKTAR VAR CEZAYA ÇARPTIRILACAK ŞU AN. ESAS KONU TÜRKİYENİN TÜM BAKANLIKLARININ ABD NİN KONTROLÜNE VERİLMESİDİR. YAKINDA DEVLETİN ANAHTARIDA TESLİM EDİLECEK.BU KÖTÜ GİDİŞE BİRİNİN DUR DEMESİ GEREKİR ARTIK. SAYIN BAHÇELİ DAHA NEYİ BEKLİYOR ŞAŞMAYA BAŞALDIM ÜLKEDE. KARDEŞİM HÜKÜMETİ YIKMAK BAHÇELİNİN VERECEĞİ DESTEĞE KALDI ŞU AN. BU ÜLKE YİNE BAŞBAKANLIĞA GEÇMELİ,TEK ADAM İLE BU HEZİMETLE SONUÇLANACAK YOKSA....ÜLKEDE YÜCE KUR'ANIN TÜM EMİRLERİ SOKAKLARDA YOK EDİLDİ.KIZ ÇOCUKALRI DÖNSUZ GEZER HALE GELDİ YAHU.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

Cami imamı cemaati direnişe çağırdı ama yıkımı engelleyemedi!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

İstanbul'da satırlı koca dehşeti!

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!

Avaşin-Basyan ve Zap'a operasyon!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 4 asker şehit

Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak

Türkiye iklimi için kabus senaryosu! Etkileri çok olumsuz yansıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.