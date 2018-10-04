Adnan Oktar'ın villası yıkılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı.
Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyaların bir kısmı geçtiğimiz günler kamyonlara yüklenerek götürülmüştü.
Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait eşya ve mobilyalar not alındıktan sonra kamyonlara yüklenerek yediemine bırakılmak üzere gönderildi.
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