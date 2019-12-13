Adnan Oktar organize suç örgütü davasında tahliye kararı

Sanıklar Ahmet Oktar Babuna, Ali Emre Bukağılı, Kartal İş ve Saim Erdem Ertüzün'ün de aralarında bulunduğu 57 sanığın "silahlı suç örgütü üyeliği" suçundan tahliyesine karar verilmesini isteyen savcı, bu sanıkların "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun cinsel istismarı" suçlarından tutukluluk hallerinin devamını istedi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 163'ü tutuklu 175 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Savcı Akan, örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın üzerine atılı "şantaj", "örgüt kurma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ceza alt üst sınırları ile tutuklulukta geçen süre itibarıyla tahliyesine karar verilmesini isterken "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli istismarı" suçlarından tutukluluğunun devamını, "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından da tutuklanmasını talep etti.

Sanık Ulviye Didem Ürer'in de "şantaj", "örgüt kurma" ve "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından ceza alt üst sınırları ile tutuklulukta geçen süre itibarıyla tahliyesini, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli cinsel saldırı", "çocuğun nitelikli istismarı" suçlarından tutukluluğunun devamını talep eden savcı, sanığın "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasını istedi.

Savcı, sanık Tarkan Yavaş'ın "örgüt kurma" suçundan tahliyesini, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından tutukluğun devamını, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından ise tutuklanmasını talep etti.