Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulurken, 23 kişinin de tanık olarak beyanları alındı.

Soruşturma sürecinde şüphelilerden 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarda bulundu.

Firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan suç örgütünün bir yöneticisi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kurucu ve yönetici olan şüpheli Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 52'si hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Toplamda 171'i tutuklu, 226 şüphelinin bulunduğu iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şöyle: