HABER

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Şüphelilerin, "siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, şantaj" gibi 24 ayrı suçtan cezalandırılması istenen iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından, Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında, mağdur ve müşteki sıfatıyla 125 kişinin ifadesine başvurulurken, 23 kişinin de tanık olarak beyanları alındı.

Soruşturma sürecinde şüphelilerden 25'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunup bu konuda beyanlarda bulundu.

Firari olduğu gerekçesiyle dosyası ayrılan suç örgütünün bir yöneticisi hakkında ise yakalama emri düzenlendi.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, kurucu ve yönetici olan şüpheli Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerden 52'si hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Toplamda 171'i tutuklu, 226 şüphelinin bulunduğu iddianamede, şüphelilerin cezalandırılması istenen suçlar şöyle:

"Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs etme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme, cinsel istismar, cinsel saldırı, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, şantaj, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama, hakaret, 3628 Sayılı Mal Varlığı Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, dolandırıcılık, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, resmi belgede sahtecilik ve suçluyu kayırmak."

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Bu evde oturan leyleklere komşu oluyorBu evde oturan leyleklere komşu oluyor
Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildiSilopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi
Bir il bu olayı konuşuyor! Bir il bu olayı konuşuyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar suç örgütü iddianame soruşturma

En Çok Okunan Haberler

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

Sadece Merkel değil tüm Almanya titreme krizinde!

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

12 kişi öldü! Çok kritik uyarı geldi! Bu belirtiler varsa hemen hastaneye gidin

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

İmamoğlu talep etmişti! İBB Meclisi'nden karar çıktı

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Volkswagen ve Ford'dan ittifaka yeşil ışık

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti!

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

Bakanlık duyurdu! S-400'lerin teslimatı başladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atlas Okyanusunu geçti, Antalya'da ortaya çıktı!

Kavanozda saklıyorlar! Gören şoke oluyor: Burada ne işi var?

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Silopi'de 15 Temmuz darbe girişiminin filmi çekildi

Çorum'da fırtına tarihi caminin minaresini yıktı

Bir il bu olayı konuşuyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

Milli Kütüphanede 15 Temmuz sergisi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.