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Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.04.2020 11:38 | Son Güncelleme

Birçok kişinin kullandığı ve hayatı büyük oranda kolaylaştıran Adobe uygulamaları 2 ay boyunca kullanıcılar için ücretsiz olacak.

Adobe uygulamaları 2 ay boyunca ücretsiz

Bunu ilk duyan Adobe hayranları muhtemelen hangi uygulamalar olduğunu merak ediyordur. Bugün Adobe tarafından yapılan açıklamalarda tüm detaylar ayrıntılarıyla verildi.

Adobe Creative Cloud kapsamında başta Photoshop ve Premiere Pro olmak üzere birçok uygulama ücretsiz olarak kullanıma açılıyor. şirketin böyle bir karar almasındaki en büyük etken hiç şüphesiz, herkes tarafından yapılan evde kal çağrılarıydı.
Bu yeni kampanyanın odağında öğretmen ve öğrencilerin olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere dünyanın neredeyse tamamında eğitim sektörü online platformlara kaydı. Bu nedenle Adobe başta olmak üzere neredeyse bütün online platformlar çok ciddi bir talep almaya başladı. Bunun farkında olan şirket zor günler için öğretmen ve öğrencilere kıymetli bir hediye vermek istedi.

Adobe tarafından Creative Cloud ve Document Cloud Enterprise Term License Agreement gibi birçok hizmetin de lisans uzatmaları iptal edildi. Böylece bu uygulamalar için de ücretsiz hale getirilmiş oldu. Tüm dünya online sisteme geçtiği için neredeyse bütün şirketler bu tür ücretsiz hizmetler vermeye çalışıyor. Sizce Adobe tarafından yapılan bu ücretsiz hizmet, kullanıcılar açısından ne tür avantajlar oluşturabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Adobe photoshop Premiere Pro Adobe Creative Cloud

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