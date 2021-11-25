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'Afgan çoban' ilanına gözaltı

25.11.2021 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da sosyal medya üzerinde ‘elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin’ paylaşımı yapan şahıs gözaltına alınırken, adresindeki 4 düzensiz göçmen ise yakalandı.

'Afgan çoban' ilanına gözaltı

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 24 Kasım 2021 tarihinde bir sosyal paylaşım platformu üzerinden ‘elimde çok kaliteli Afgan çoban var, lazım olan iletişime geçsin’ şeklinde yapılan paylaşım üzerine Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Açıklamada, “Yapılan müşterek çalışma sonrasında paylaşım yapan şahsın Muradiye ilçesinde ikamet ettiği tespit edilmiş ve adrese yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 4 yabancı yakalanmıştır. Belirtilen adreste yakalanan yabancıların sınır dışı edilmek üzere işlemlerine başlanmış olup, söz konusu paylaşımı yapan şahıs ve beraberindeki 3 kişi ise göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” denildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Van
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